Vier jaar geleden nam Tom Dice even afscheid van de muziekwereld na het succes van Eurosong-hit Me and My Guitar (2010). Aan dit afscheid kwam vanochtend een einde want hij bracht zijn gloednieuwe single 'Cannonball' live bij ochtendduo Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen van Qmusic. Met het nummer rekent hij af met zijn verleden en de 'vrienden' die hem enkel wilden kennen voor zijn muzikaal succes. Tom Dice is dus helemaal back!