Toenmalig hoofd fiscale cel: "Geen druk om concreet dossier verruimde minnelijke schikking vooruit te helpen"

De wet op de verruimde minnelijke schikking werd, gekoppeld aan de versoepeling van het bankgeheim, begin 2011 in sneltempo goedgekeurd in de Kamer en de Senaat. De onderzoekscommissie Kazachgate gaat na of er ongeoorloofde inmenging is geweest vanuit het Elysée om die zogenaamde afkoopwet voor fraudeurs groen licht te laten krijgen.



Om een zakendeal met Kazachstan te smeden, zou het Parijs immers goed zijn uitgekomen om de gerechtelijke problemen van de Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev en twee kompanen in ons land te regelen. Dat zogenaamde Kazachse trio was bij de eersten om na de goedkeuring effectief een schikking te kunnen regelen.



Tijdens de behandeling in de Senaat bleek dat de wet, die eerder groen licht kreeg in de Kamer, inhoudelijke mankementen vertoonde. De senatoren beslisten daarom hoorzittingen te organiseren. Een mogelijk gevolg was dat er amendementen op de wet zouden worden goedgekeurd, waardoor die terug naar de Kamer zou moeten verhuizen en de goedkeuring dus weken of maanden vertraging zou oplopen.



Telefoontje naar Matgen

In die periode kreeg Grégory Matgen, toen medewerker van de MR-senaatsfractie, een telefoontje van Rudy Volders. Tijdens een eerdere verklaring voor de commissie stelde Matgen dat Volders hem attent had gemaakt op de mogelijke verjaring van "minstens één dossier" dat voor een minnelijke schikking in aanmerking zou komen. Meteen rees de vraag of Volders daarmee op het dossier-Chodiev had gealludeerd.



"Ik heb nooit gesproken over één dossier dat zou verjaren", sprak Volders die versie woensdag echter tegen. "Daar ben ik 100 procent zeker van". Hij legde uit dat zijn insteek vooral sloeg op de mogelijke budgettaire opbrengst van de maatregel. En bovendien ging het om een politiek dossier, waarbij de afkoopwet gekoppeld was aan de versoepeling van het bankgeheim, die de PS na aan het hart lag.



De opbrengst van de verruimde minnelijke schikking werd toen op 45 of 50 miljoen euro geraamd. "Dat was niet op concrete dossiers gebaseerd, maar wel op het jaarverslag van de FOD Financiën", legde Volders uit. Bovendien bleek uit de kennisgevingen aan het parket dat er nogal wat fraudezaken hangende waren. "Hoe langer we zouden uitstellen, hoe minder we de 50 miljoen euro op jaarbasis konden garanderen".



Het is overigens onduidelijk of de zaak-Chodiev überhaupt voor verjaring in aanmerking kwam of dat de redelijke termijn dreigde te worden overschreden. Volders merkte op dat een dreigende verjaring net haaks zou staan op het onderzoek van de commissie. Immers: waarom zou je als betrokkene druk uitoefenen om een schikking te kunnen regelen, indien er een verjaring van het dossier in het verschiet ligt? Commissievoorzitter Dirk Van der Maelen stelde dat de strategie van de advocaten van Chodiev erop gericht was zo snel mogelijk te schikken.