Thalys of tgv? Eerst door veiligheidspoortje

Voor binnenlandse treinen verandert er voorlopig niets. Extra controles of poortjes zouden de wachttijden verhogen, terwijl ze niet waterdicht zijn

De beslissing over de veiligheidspoortjes kwam er in de nasleep van de aanslagen in Brussel. De federale regering maakte een investeringsbudget van 15,7 miljoen euro vrij, onder meer voor de veiligheidsvoorzieningen en voor camera's. Daarnaast wordt in een jaarlijks budget voorzien van 6,6 miljoen euro voor het onderhoudspersoneel.