Terug naar school: hoogbegaafde Aliana (5) leerde zichzelf lezen in één maand

Cindy Nimmegeers (39) moet één van de weinig mama's zijn die in april al winkels afschuimde om een boekentas voor haar jongste dochter te vinden. "Want Aliana bleef er maar om vragen - kan je nagaan hoelang ze er al naar uitkijkt om naar het eerste studiejaar te mogen", lacht de mama, terwijl haar dochter met een big smile heftig van ja knikt en van puur enthousiasme op en neer staat te springen. Apetrots laat de uk het kleinood - wel erg groot uitgevallen voor een kind van pas vijf - langs alle kanten bewonderen. "Ik heb al mijn mappen zelf mogen kiezen en er staan allemaal dieren op", jubelt ze blij. "En kijk, tussen mijn kleurpotloden zit er eentje van zilver én van goud!"



Volgens de normale gang van zaken had Aliana op 1 september naar het derde kleuterklasje moeten gaan. Maar dat is buiten haar opmerkelijke slimmigheid gerekend. Aliana's oudste zus Aaricia (7) is eveneens hoogbegaafd. Zij wipte van de derde kleuterklas naar het tweede studiejaar en gaat nu naar het derde leerjaar. Aliana maakt op nog jongere leeftijd cognitieve sprongen. "Dat komt deels ook omdat ze alles wil kunnen wat grote zus kan", zegt Cindy, net als haar echtgenoot (aankoopdirecteur bij een telecombedrijf, red.) universitair geschoold. "Aaricia begon te lezen toen ze zes was en in het derde kleuterklasje zat - "pas dan", zo onderbreekt Aliana haar mama fijntjes - en Aliana leerde zichzelf lezen op haar vier jaar.



Ze had veel opgepikt van haar zus die zich op een speelmat de drukletters had aangeleerd en begon uit zichzelf leesboekjes met drieletterwoordjes te bestuderen. Begreep ze iets niet, dan kwam ze het mij vragen. 'Welke letter is dat?' 'Hoe zeg je o met een e erachter?' In een maand tijd, ze zat in de tweede kleuterklas, kon Aliana lezen, inclusief de tweeklanken.



En eens ze kon lezen, wilde ze ook kunnen schrijven. In twaalf dagen had ze dat onder de knie. Intussen kent ze alle spellingsregels van het tweede studiejaar.



"Push uw kind niet zo", moet Cindy vaak horen. Dat hoogbegaafde kinderen zouden worden gepusht, is "één van de grootste misverstanden", aldus de moeder van Aliana.