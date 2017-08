Terreurimam bezocht familie IS-strijders in Marokko

Tijdens een reis naar zijn thuisland Marokko eind juli ontmoette Es Satty, het vermoedelijke brein achter de Catalaanse terreurcel, een familie met banden met Islamitische Staat. Dat heeft het Marokkaanse gerecht bekendgemaakt. Es Satty ging op 27 juli op bezoek bij de familie Stitou. Hij werd gezien in het gezelschap van Abdurrahim Stitou, een twintiger van wie twee broers zich aansloten bij IS in Syrië en Irak. Een van hen is ondertussen wellicht overleden. IS brengt geregeld boodschappen over via familie en kennissen van strijders.