Tel op: twee pistolen en vier kogels. Waarom kinderen van Syrië-strijders bij terugkeer begeleiding nodig hebben

Met de gsm-app Huroof leren kinderen spelenderwijs gewelddadige jihadistische woorden spellen. Er zijn ook apps waarmee ze aanvallen op de coalitielanden kunnen naspelen door raketten af te vuren op westerse gevechtsvliegtuigen of de Eiffeltoren.

"Vanaf een jaar of acht krijgen ze in IS-gebied effectief een militaire training", zegt jihadonderzoeker Pieter Van Ostaeyen. De kinderen krijgen ook gruwelijke taferelen te zien, of ze nemen er zelf actief aan deel. "In een video van IS zag ik kinderen een wedstrijdje houden om zoveel mogelijk teksten uit de Koran op te zeggen.