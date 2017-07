Te laat met boeken van de bib? Geen boetes meer in Halle

Elk jaar ontvangt de bibliotheek van Halle 10.000 euro aan boetes voor boeken of dvd's die te laat worden ingeleverd. Maar 0,50 cent ontvangen is administratief veel gedoe en soms worden de bezoekers kwaad. Een forfaitair systeem zoals in Nederland moet verlichting bieden. "Door niet meer te vitten over een halve euro, creëren we meer goodwill."

Het klassieke boetesysteem is simpelweg niet meer van deze tijd, vindt Marc Snoeck (sp.a), als schepen bevoegd voor de bibliotheek van Halle. Wie een paar dagen te laat is om een boek of dvd terug te brengen moet daar nu, zoals in veel bibliotheken, in zijn portefeuille op zoek naar pakweg 0,75 cent. Een medewerker van bibliotheek moet die muntjes aannemen en registeren dat de uitlener in kwestie netjes 0,75 cent heeft betaald.