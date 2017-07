Te duur: ramen justitiepaleis Brussel al twee jaar niet gelapt

De ramen van het Portalisgebouw in Brussel zien volgens getuigen zwart door stof en roet. Het parket, dat in het gebouw zetelt, zegt dat de Regie der Gebouwen verantwoordelijk is voor het onderhoud.



Intussen heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie bevestigt dat een poetsbeurt van de ramen te duur is. "De noodzakelijke voorzieningen op het vlak van veiligheid krijgen absolute voorrang. We zijn op de hoogte en doen onderzoek naar oplossingen", zei iemand van FOD aan VTM Nieuws vanochtend.