Binnenkort wordt de suikertaks, de taks op frisdranken en andere suikerhoudende dranken, uitgebreid. Je moet dan ook extra betalen voor dranken waar geen suiker in zit zoals light-dranken. Dat staat in het zomerakkoord van de regering. Diëtisten, maar ook de frisdranksector zelf, zeggen dat het vooral een nieuwe belasting is en niet zozeer een maatregel om de gezondheid te verbeteren.