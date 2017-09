Studentenjob kan je studies schaden

"De studies zijn het er niet over eens of studenten met een baan minder vaak een diploma halen", zegt onderzoeker Brecht Neyt. "Waar wel een consensus over lijkt te bestaan, is dat wie werken en studeren combineert in het hoger onderwijs, gemiddeld meer jaren nodig heeft om het diploma te behalen." Ook bij leerlingen met een studentenjob in het middelbaar onderwijs is een negatief effect te merken op de schoolresultaten, al is het effect groter bij hogere studies en bij intensieve jobs die meer dan 8 uur per week opeisen.