Stroompanne Gent: "Net voor duizenden euro's vlees moeten weggooien"

De stroompanne in Gent heeft voor sommige winkeliers en horecazaken grote gevolgen. Sommige handelaren spreken van duizenden euro's schade.

'Ik heb net voor minstens 2.000 euro aan vlees moeten weggooien. Ik hoop dat de verzekering hiervoor tussenkomt' "De stroom is net terug." In de stem van slager Emre uit de Gentse Wondelgemstraat is niet zozeer opluchting maar wel gelatenheid te horen. Het is immers te laat, de schade is al geleden. "Zonder elektriciteit kan je niet werken in een slagerij. De koelkasten hebben urenlang zonder stroom gezeten. Ik heb net voor minstens 2.000 euro aan vlees moeten weggooien. Ik hoop dat de verzekering hiervoor tussenkomt."

Een stroompanne houdt Gent al de hele dag in haar greep. Om 6.23 uur legde een stroomincident in een transformatorstation in de Nieuwe Vaart grote delen van de stad plat. Duizenden gezinnen en honderden bedrijven moesten het zonder elektriciteit doen. Verkeerslichten deden het niet, waardoor politieagenten het verkeer moesten regelen.

Sushi Palace in Gent (archieffoto) ©rv Vooral voedings- en horecazaken voelen de gevolgen, zoals blijkt uit het verhaal van slagerij Emre. Eenzelfde geluid is te horen bij Sushi Palace in Oudburg. "Toen duidelijk werd dat de stroompanne nog een tijd zou duren, hebben we klanten die een bestelling geplaatst hadden, opgebeld", vertelt Anup Gurung. "Zij reageerden gelukkig begripvol, en zagen in dat wij ook niets aan deze situatie kunnen doen."

Voorlopig heeft hij nog geen eten moeten weggooien, vertelt Gurung. "We hebben vier grote diepvriezers. Die houden het nog wel een paar uur vol. Maar als er om 16 of 17 uur nog steeds geen stroom is, zal ik de verse vis die we dagelijks bestellen mee naar huis moeten nemen. Daarvan zal wellicht een deel in de vuilnisbak belanden."

We zijn de omzet van een hele voormiddag misgelopen. Dat gaat om zo'n 4.000 euro' Tine Borloo was al aanwezig in Proxy Delhaize Rabot toen de elektriciteit het vanmorgen begaf. "Ik heb meteen naar Electrabel gebeld. Daar zeiden ze me dat het tegen 8 uur, wanneer de supermarkt opengaat, opgelost zou zijn. Maar toen ik terugbelde werd dat uur steeds bijgesteld: 8 uur werd 9 uur, 9 uur werd 10 uur... Uiteindelijk heeft het tot 13.30 uur geduurd. Ik heb heel veel klanten de deur moeten wijzen."

"Welke gevolgen die stroompanne heeft voor mijn winkel?" Borloo zucht en begint te rekenen. "We zijn de omzet van een hele voormiddag misgelopen. Dat gaat om zo'n 4.000 euro. Daarnaast hebben we heel wat producten uit de koelkasten en diepvriezers moeten halen. Daar zijn we nog een inventaris van aan het maken voor de verzekering, maar dat zal om een veelvoud van dat bedrag gaan."