Strijd tegen antibiotica wordt opgevoerd

Het is een doemscenario dat we absoluut moeten vermijden: wanneer nog meer bacteriën resistent worden, dan gaan we naar een wereld waar routineoperaties of banale infecties opnieuw levensgevaarlijk zijn. In Europa sterven nu al elk jaar 25.000 mensen aan een bacteriële infectie waar geen antibiotica tegen opgewassen zijn.

Er wordt in ons land al sinds begin 2000 opgeroepen om minder antibiotica te gebruiken. Toch daalde dat gebruik de afgelopen tien jaar niet meer. En dat is een spijtige zaak, stelt professor Herman Goossens.