Straks plant u uw sociaal verlof zoals u wilt

Alle regeringspartijen zijn ervoor gewonnen om sociaal verlof - zoals ouderschaps-, zorg- en palliatief verlof - flexibeler te maken. Zo moet het mogelijk zijn om afwisselend een week thuis te blijven en een week fulltime te werken.

2 N-VA-Kamerlid Jan Spooren. © BELGA Wil je vandaag ouderschapsverlof opnemen, dan kan dat voltijds gedurende vier maanden, halftijds gedurende acht maanden of een vijfde gedurende twintig maanden. Kies je voor een formule, dan ziet elke week er hetzelfde uit. "Neem je bijvoorbeeld halftijds ouderschapsverlof, dan moet je gedurende minstens twee maanden week na week halftijds thuisblijven", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren aan Het Laatste Nieuws. "Je kunt niet een week deeltijds werken en de week nadien voltijds." Dat principe geldt ook voor andere sociale verloven, zoals het zorg- en het palliatief verlof.

"Maar voor ouders die een co-ouderschapsregeling hebben met hun ex-partner, kan het handig zijn om in de week met kinderen thuis te blijven en in de week zonder kinderen fulltime te werken. Het kan ook handig zijn om een schoolvakantie te overbruggen." En dus oppert Spooren in een wetsvoorstel om de optie te voorzien om met verlofdagen te kunnen schuiven.

'Voor wie een co-ouderschaps-regeling heeft, kan het handig zijn om in de weken met kinderen altijd thuis te zijn' Je kunt wel niet ongebreideld schuiven met je socialeverlofdagen: Spooren beperkt de flexibiliteit tot een maand. Je kunt dus wel verlofdagen overdragen van de ene week naar de volgende binnen dezelfde maand, maar niet alles opsparen om die maand fulltime te werken en de maand nadien extra thuis te blijven. Dat zou te moeilijk worden om je loon te berekenen. "Vandaag wordt de uitkering voor je sociaal verlof maandelijks bepaald en toegekend. Door de flexibiliteit te beperken tot een maand levert het geen bijkomende administratieve lasten en kosten op."

Voor de duidelijkheid: de werkgever wordt niet zomaar voor het blok gezet met de eis van een werknemer om een sociaal verlof naar eigen goeddunken in te vullen. "Je verlof flexibel opnemen kan enkel in overeenstemming met de werkgever. De werknemer kan het met andere woorden niet afdwingen van zijn baas."

Te veel afgestemd op klassiek gezin

N-VA en CD&V zitten hierover op dezelfde lijn, want CD&V-Kamerleden Nahima Lanjri en Els Van Hoof dienden in het parlement een gelijkaardig voorstel in - weliswaar specifiek gericht op ouderschapsverlof. "Ik ga me hier met Jan Spooren echt aan zetten", laat Lanjri weten. Het flexibeler inzetten van verloven is een stokpaardje van Lanjri, want de CD&V'ster diende ook al een wetsvoorstel in waarbij je een tiende van de week ouderschapsverlof kunt opnemen, wat neerkomt op een halve dag. Nu is dat minstens een volledige dag per week.

Ook Open Vld en MR zien heil in een flexibeler regeling van de sociale verloven. Een akkoord ligt binnen handbereik. "Het klopt dat veel verloven vandaag afgestemd zijn op een klassiek gezin", zegt Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld). "De samenleving verandert en je moet het in vraag durven stellen." En ook MR-Kamerlid David Clarinval heeft niets tegen het principe. "Het gaat om meer vrijheid zonder dat het geld kost, dat lijkt me wel verdedigbaar. Maar ik wil het voorstel wel nog eens in detail bekijken."