Voorstel Kris Peeters: geen werkmails meer in vrije tijd

Minister van Werk Kris Peeters wil in elke sector "een pool van stress- en burn-outcoaches" die werknemers met spanningsklachten moeten begeleiden en uitval door burn-out moeten voorkomen. De CD&V'er kondigt ook aan met de sociale partners overleg te zullen plegen over "deconnectie", om afspraken te maken rond de bereikbaarheid van werknemers buiten de kantooruren.



"Het aanpakken van burn-outs is een van de grote uitdagingen van deze tijd", vindt Peeters. Volgens de minister vergt de problematiek een "allesomvattende aanpak". Preventie binnen de werkomgeving komt daarbij op de eerste plaats, maar ook gepaste begeleiding van wie toch een burn-out krijgt, is belangrijk, klinkt het.



Peeters wil de sectoren er daarom toe aanzetten om een pool van stress- en burn-outcoaches te voorzien op sectoraal niveau. Het zou dan gaan om professionele begeleiders, met een specifieke kennis van de sector in kwestie. Zij moeten de werknemers met klachten begeleiden, maar "ook en vooral preventief werken door dreigende burn-out tijdig te herkennen", zegt Peeters. De financiering kan volgens de minister met een deel van de vormingsmiddelen of het budget voor risicogroepen binnen de ondernemingen.



Daarnaast wil Peeters met de sociale partners samenzitten over "deconnectie", om naar Frans voorbeeld werknemers het recht te geven om buiten de kantooruren niet meer op hun werkmails te moeten antwoorden of bereikbaar te zijn voor hun baas.



Volgens het kabinet-Peeters is het aantal mensen dat langdurig van het werk afwezig is tussen 2005 en 2015 met 80 procent gestegen. In 2015 ging het al om bijna 123.000 mensen. Iets meer dan een derde van hen kampt met een psychosociale of mentale problematiek, zoals depressie of burn-out. Het kabinet schat de totale kost van de arbeidsongeschiktheid voor 2017 op 7,96 miljard euro.