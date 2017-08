Strafpleiter Hans Rieder: "Men wil het laatste restje weerbaarheid van de advocatuur breken"

Het is vier jaar geleden dat Rieder - die het voorbije anderhalf jaar in zijn tweede thuisland Zwitserland tegen kanker vocht - nog eens een interview gaf. In onze interviewreeks Het Huis van Hiele maakt hij van zijn comeback gebruik om hard uit te halen naar de magistratuur. "Het gerecht stelt advocaten de laatste jaren steeds vaker in een kwaad daglicht", zegt hij. "Men wil duidelijk het laatste restje weerbaarheid van de advocatuur breken."

Hans Rieder werd de voorbije decennia bekend als advocaat van de familie Verkest in de zaak rond de dioxinecrisis, de vermoorde Silvio Aquino in het gelijknamige Aquino-proces en Pierre Serry in de zaak van de zogenaamde kasteelmoord. Hij staat bekend als een procedurepleiter: iemand die in het belang van zijn cliënten procedurefouten inroept en geen mogelijkheid tot nietigverklaring onbenut laat.

"Schandalig machtsmisbruik"

Hij verwijst onder meer naar de zaak Olivier Martins, de Brusselse topadvocaat die in maart werd gearresteerd op verdenking van o.m. lidmaatschap van een criminele organisatie. "De theatrale manier waarop Martins is aangehouden, is een schandalige vorm van machtsmisbruik. Hij heeft nooit geweigerd om naar een verhoor te gaan en er was geen enkele aanwijzing dat hij zou proberen te ontsnappen. Toch werd hij in de boeien geslagen en heeft hij een tijdlang in de gevangenis gezeten. Dat toont aan dat het gerecht met zijn arrestatie maar één doel had: de advocatuur intimideren. Het reeds geknakte riet breken."

Ook de afschaffing van het hof van assisen heeft volgens Rieder tot gevolg dat advocaten gekortwiekt worden. "Alles is papierwerk geworden: ik moet mijn argumenten bij wijze van spreken in de brievenbus van de rechter deponeren. Het openbaar debat is volledig weg, er is nauwelijks nog sprake van woord en tegenwoord. Een ramp."

Over de achterliggende motieven van de magistratuur is Rieder duidelijk: "De magistratuur wil maar één ding: vrij spel krijgen. Mensen veroordelen lijkt belangrijker geworden dan de waarheid achterhalen."

U kan het volledige interview met Hans Rieder lezen in onze pluszone.