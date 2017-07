Steekproeven op bagage in Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid

Wie een hogesnelheidstrein wil nemen in een van de drie stations wordt voortaan door een sas met medewerkers van Securail geleid. Zij hebben een toestel dat een willekeurige steekproef van reizigers neemt. "Het kan gaan om 10 procent van de reizigers of meer, een willekeurig algoritme beslist", zegt Hendrik Vanderkimpen van Securail. Wie uit de rij is gepikt, wordt richting metaaldetector en bagagescanner geleid. "De apparatuur is vergelijkbaar met die op de luchthaven, maar hier zoeken we niet naar vloeistoffen of nagelschaartjes. We focussen op wapens en explosieven", aldus Vanderkimpen.



De controle gebeurt volledig willekeurig en kan dus onmogelijk elke mogelijke terrorist uit de rij halen. "Het gaat dan ook om een maatregel die vooral moet afschrikken", zegt Jambon. "Terroristen kiezen altijd de weg van de minste weerstand en nu weten ze dat er een grote kans op controle is op de hogesnelheidslijn."



Een meer gerichte controle gebeurt door de politie in de stations. "In Brussel-Zuid zijn de eerste tien agenten daarvoor opgeleid", aldus Jambon. "Het is de bedoeling dat zij die kennis nu doorgeven aan hun collega's. Het systeem van 'behavior-analyse' wordt ook uitgebreid naar andere stations."



Het benodigde budget, 15,7 miljoen euro plus een jaarlijks bedrag van 6,6 miljoen, komt van de federale regering.