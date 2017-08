Steeds meer vrouwen beklimmen universitaire ladder

Aan de top van onze kennisinstellingen overheerst de das nog steeds. Terwijl er in de aula's meer vrouwen dan mannen zitten, staat vooraan in de overgrote meerderheid van de gevallen nog steeds een man. Slechts 14 procent van de gewone hoogleraars is een vrouw. Aan de universiteiten wordt gesproken over een "lekkende pijplijn", omdat het vrouwelijk personeel afvalt terwijl mannen wel omhoog klimmen.



Daar lijkt stilaan verandering in te komen, blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) die de De Tijd opvroeg. Bij de assistenten die een doctoraat hebben behaald, was vorig jaar voor het eerst aan de Vlaamse universiteiten een evenwicht tussen mannen en vrouwen. "Rekening houdend met het gegeven dat een loopbaan tot veertig jaar kan duren, is dit een heel positieve evolutie", zegt Els Titeca, beleidsmedewerker bij de VLIR. "De inspanningen van de besturen werpen hun vruchten af."



De universiteiten van Antwerpen en Hasselt scoren inzake gelijkheid nog iets beter dan die van Leuven, Gent en Brussel.