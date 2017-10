Staf Coppens neemt het op tegen Pieter Timmers

Is een duikboot aangedreven op mankracht sneller dan een olympisch zwemmer? Om daar een antwoord op te krijgen, neemt Staf Coppens het op tegen Pieter Timmers. Die won ooit een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio. Wie wint?

"Nu heb ik een beetje krampen van de stress"

Een brug die volledig gebouwd is volgens een boogstructuur... met papier! Is ze wel stevig genoeg om er met een auto over te rijden? Mathias en Staf testen het uit.

"Staf en Mathias Coppensfield"

Wat een zotte goocheltruc. De broertjes laten enkele objecten zweven in een aquarium. Magic? Of komt het misschien door een speciaal zwavelhexafluoridegas?

"Brandweerman vs. Bamboeman"

Wat gaat het snelst? Een muur beklimmen met een ladder of met een bamboestok? Staf is alvast klaar voor de uitdaging.

Hoe werkt een patattenkanon?

Een paar buizen, wat deodorant en een aansteker. Meer heb je niet nodig om een patattenkanon te maken. Simpel om te maken dus, maar eens zo leuk om het uit te testen in een geïmproviseerd schietkraam!