Spanje ontkent waarschuwing geradicaliseerde imam uit Vilvoorde, burgemeester Bonte "valt van ene verbazing in andere"

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) blijft erbij dat zijn politiediensten vorig jaar contact hebben gehad met de politiediensten in Barcelona over imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils. De Spaanse nationale veiligheidsdiensten ontkennen dat, waarmee de discussie in communautair Spaans-Catalaans vaarwater belandt.

©EPA Hadden de Spaanse en/of Catalaanse veiligheidsdiensten de aanslagen van Barcelona of Cambrils op een of andere manier kunnen voorkomen door imam Abdelbaki Es Satty beter in het oog te houden? Die vraag woedt in de Spaanse pers en politieke wereld vandaag volop, nu de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, in enkele kranten heeft verklaard dat zijn diensten wel degelijk vragen over Es Satty hebben gesteld aan de Spanjaarden.



De politie van Vilvoorde heeft volgens Bonte in het voorjaar van 2016 contact opgenomen met "een politiedienst" in Barcelona, om te vragen of zij Es Satty kenden. In Vilvoorde kregen ze achterdocht over de imam na een tip van de imam van Diegem, waar Es Satty zijn diensten had aangeboden. Hij kon echter geen ervaring of officiële documenten voorleggen.



Vanuit Spanje kwam op 8 maart 2016, volgens Bonte na lang aandringen, een negatief antwoord met "geruststellende informatie". Es Satty stond niet bekend voor radicalisering.

"Geen enkele communicatie uit België" Onder andere La Vanguardia schrijft vandaag dat Bonte Spanje wel degelijk had gewaarschuwd voor Es Satty. ©La Vanguardia Share 'Ik val in de ene verbazing in de andere dat men in Spanje nu doet alsof er geen informatie opgevraagd werd' Maar hadden de veiligheidsdiensten in Barcelona zelf niet aan de slag moeten gaan met de achterdocht vanuit België? En waarom gebeurde dat niet?



Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, hebben zijn diensten, de Spaanse Nationale Politie en de Guardia Civil, helemaal geen informatie of vragen uit ons land gekregen. "Er is bij mijn weten geen enkele communicatie uit België geweest richting de Nationale Politie of de Guardia Civil", zo verklaarde Zoido vandaag.



Maar Bonte blijft erbij: "Onze lokale politie heeft rechtstreeks contact gehad met een Barcelonese dienst", zegt hij aan de VRT. "Die info werd gedeeld via de nationale databanken en de lokale taskforce, waar ook het parket, de federale politie en de staatsveiligheid bij betrokken zijn. Of onze federale diensten of de staatsveiligheid dat verder hebben opgenomen richting Spanje kan ik niet bevestigen. Ik val in de ene verbazing in de andere dat men in Spanje nu doet alsof er geen informatie opgevraagd werd."