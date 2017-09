Spaans-Marokkaanse terreurverdachte in Zaventem opgepakt

Verschillende leden van die terreurcel werden eerder opgepakt. De twintiger stond in contact met verschillende Syriëstrijders en probeerde samen met zijn jongere broer verschillende malen af te reizen naar het IS-kalifaat. Hij trachtte in zijn woning en Brusselse cafés strijders te ronselen voor de jihad. Ook was hij actief op sociale media.

Terreurcel

De arrestatie werd uitgevoerd door de Belgische politiediensten op vraag van de Spaanse politie. De man zou deel hebben uitgemaakt van een terreurcel die mogelijk aanslagen in ons land voorbereidde na de mislukte pogingen om af te reizen naar Syrië en Irak.



De jongere broer van de verdachte werd al in oktober 2015 opgepakt. In mei werden in de Spaanse steden Badalona en Salou twee andere arrestaties verricht in het onderzoek naar de terreurcel.