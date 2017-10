Sp.a keurt project 'Samen' goed, wachten op Groen

Tijdens een congres in Deurne legden de sp.a kopstukken het project 'Samen' voor aan haar achterban. Met een ruime 98% van de stemmen keurden de militanten het bondgenootschap met Groen goed. Nu is het afwachten wat de achterban van Groen beslist. Wanneer ook zij hun fiat geven is 'Samen' een feit.

De progressieve samenwerking tussen groenen, socialisten en onafhankelijken werd vrijdag officieel aangekondigd, maar moest nog de goedkeuring krijgen van de leden. Bij sp.a volstaat een gewone meerderheid, bij Groen is een tweederde meerderheid nodig.

'Samen' wil met Wouter Van Besien (Groen) als kandidaat-burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 naar de Antwerpse kiezer trekken, bijgestaan door Mechels politiecommissaris Jinnih Beels en Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. De rest van de lijst is nog niet bekend, maar zal in ieder geval voor twintig procent uit onafhankelijken bestaan.



Bij Groen zal de beslissing allicht nog even op zich laten wachten, aangezien er eerst nog enkele andere partijzaken op het programma stonden. Het debat over "Samen" is er pas rond 16 uur van start gegaan. Dat wordt allicht geen formaliteit, aangezien de voorbije dagen nog niet iedereen binnen Groen overtuigd leek van het project. Net voor het congres verkondigde voormalig boegbeeld Mieke Vogels nog aan VRT dat ze haar partij liever op eigen houtje naar de Antwerpse kiezer zou zien trekken.

De uitslag van de stemming wordt in de loop van de vooravond verwacht. Er is een tweederdemeerderheid nodig voor een goedkeuring.

Dossier Verkiezingen Lees alle artikels