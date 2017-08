Soldaten in Brussel schieten aanvaller met mes neer

Om 20.15 uur vanavond is er aan de Emile Jacqmainlaan in Brusssel een man neergeschoten, die met een mes twee soldaten aanviel. De dader is in levensgevaar, meldt het parket, nadat de politie eerder zijn dood had bevestigd aan persagentschap Belga.

Politie en parket spreken elkaar tegen over de toestand van de aanvaller. "De jongeman is te voet en met een mes op twee militairen ingelopen. Bij de aanval zijn twee soldaten lichtgewond geraakt, één aan het hand en één aan het gezicht. In een reactie hebben de militairen de man neergeschoten", meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. Het is niet duidelijk of het om een aanslag gaat of om een agressieve man. De dader stond bij de veiligheidsdiensten alleszins niet bekend voor terreur, enkel om kleinere feiten. Volgens een politiebron zou het gaan om een Somaliër. Hij verkeert in levensgevaar. De ordediensten hebben een veiligheidsperimeter ingesteld rond de Emile Jacqmainlaan, maar de situatie is onder controle. Het parket is aanwezig op de plaats van het incident. Via Twitter laat premier Michel de situatie op de voet te volgen met het crisiscentrum. "Onze veiligheidsdiensten blijven alert." Het metroverkeer tussen metrostations IJzer en De Brouckère is voorlopig stilgelegd, meldt vervoersmaatschappij MIVB op Twitter. Sound of gunshot, heavy police presence outside on Boulevard Emile Jacqmain, Brussels. Anyone have info? pic.twitter.com/Y5TBMMDm3e — Ryan MacDonald(@ MartianColonist) 25/08/17 02:00 Alle steun voor onze militairen. Onze veiligheidsdiensten blijven alert. Met crisiscentrum volgen we situatie op de voet. — Charles Michel(@ CharlesMichel) 25/08/17 02:00 #mivbB88 Geen verkeer tussen #Ijzer en #DeBrouckere Op politiebevel#mivb — STIB-MIVB(@ STIBMIVB) 25/08/17 02:00 A man with a machete attacked soldiers on patrol in #Brussels centre, now shot dead. #brusselsattacks #bruxelles #attentat #breakingnews pic.twitter.com/Bpt6wli73w — Thomas da Silva Rosa(@ tdasilvarosa) 25/08/17 02:00