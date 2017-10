Sjoemelende thuisverpleegster krijgt 38 maanden cel

De Genkse thuisverpleegster A.M. is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden en een boete van 15.000 euro voor het faillissement van haar bvba en twee vzw's, de daaruit vloeiende persoonlijke verrijking en valsheid in geschriften.

Ook zou ze in de periode van 2012 tot 2014 meer patiënten bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) hebben aangegeven dan dat ze eigenlijk verzorgde om extra vergoedingen op te strijken. In totaal moet A.M. aan alle burgerlijke partijen een schadevergoeding van 320.492 euro betalen, vermeerderd met intresten en gerechtskosten. Ze kreeg ook een bestuur- en beroepsverbod van tien jaar opgelegd.

Na het faillissement van haar thuisverplegingsbedrijf in 2011 werden de curatoren niet alleen geconfronteerd met zeventig personeelsleden die van de ene op de andere dag hun job kwijt waren, maar ook met enorm passief vermogen. Tijdens het virtuele faillissement maakte ze de rekeningen van het bedrijf leeg, ging aan de haal met een aantal computers en verkocht ze de vijf geleasde wagens.

Na haar eerste faillissement vervalste ze de handtekeningen van twee verpleegkundigen om een nieuw een RIZIV-nummer te kunnen aanvragen en opnieuw te beginnen met een eigen zaak. Hierdoor kon ze opnieuw betalingen ontvangen van de ziekenfondsen voor (be)handelingen die ze niet uitvoerde maar wel factureerde. De verschillende mutualiteiten vroegen alleen al een schadevergoeding van bijna 94.000 euro voor de onterecht gefactureerde handelingen.