Sensibiliseren? Of een opruimactie?

187 miljoen euro, zoveel bedroeg in de rekening om alle zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen op te ruimen. Omgerekend naar uw portefeuille: 29 euro per persoon, per jaar. Al betaalt uiteraard vooral de natuur het gelag. Straatafval blijft een hardnekkig probleem. Iedereen weet dat afval in de vuilnisbak, PMD-zak of op het containerpark thuishoort. En toch belanden er nog altijd sigarettenpeuken, blikjes, flesjes of zelfs oude koelkasten op straat.

De overheid en lokale besturen proberen daar op gezette tijden iets aan te doen. Denk maar aan de jaarlijkse campagne van de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.