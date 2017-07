Scouts steeds vaker belaagd door (nachtelijke) bezoekers

Scoutsgroepen op kamp hebben steeds vaker last van (nachtelijke) indringers. Dat zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen aan Het Laatste Nieuws nadat een groep uit Zottegem dit weekend twee keer ongewenste bezoekers kreeg. "Ze riepen naar ons, maakten ons bang met nepgeweertjes, wierpen steentjes naar onze auto's en tenten. Dit jaagt ons schrik aan", klinkt het.

De scoutsgroep van Zottegem heeft de hele maand haar tenten opgeslagen op een terrein in Opont, vlak bij Paliseul. Een deeltje Ardennen dat elk jaar in de zomermaanden overspoeld wordt door jeugdbewegingen op kamp. Sommige plaatselijke bewoners zijn die drukte moe en vinden er niets beters op dan de kampleden te belagen. Ze wandelen ongevraagd het terrein op, rijden elke dag tientallen keren voorbij met de auto, schreeuwen naar de kinderen, verstoppen zich 's nachts in de bossen. Soms gaat het zover dat ook tentkoorden worden doorgesneden en kampeermateriaal ontvreemd.



Een van de leidsters van de groep uit Zottegem deed haar verhaal op de Facebookpagina van Scouts en Gidsen Vlaanderen, om andere groepen in de buurt te waarschuwen. "We hebben een klacht ingediend bij de politie en die hebben een proces-verbaal opgesteld. We zijn twee keer op één avond belaagd. Uiteraard gaat dit om jongeren of jongvolwassenen die hoogstwaarschijnlijk geen kwade bedoelingen hebben en zich gewoon vervelen, maar het maakt ons angstig. Zeker omdat wij ook twee jaar geleden het slachtoffer zijn geweest van vandalenstreken."

Geen legerkamp Share Een groep op kamp: dat ziet er altijd stoer uit, met veel lawaai, maar dat is het allerminst. Het is een kwetsbare groep. Dat moeten ook de bewoners ter plaatse weten. Een scoutskamp is geen legerkamp, hé Het is jammer genoeg een terugkerend fenomeen. Meer zelfs: het aantal meldingen van ongewenste bezoekers stijgt elk jaar. "Via het noodpermanentienummer - een telefoonnummer dat 24/24 en 7/7 bereikbaar is voor scouts die problemen ondervinden - hebben we dit jaar al meer meldingen binnengekregen dan vorig jaar. En véél meer dan tien jaar geleden. Gelukkig meestal zonder veel erg", bevestigt Jan Van Reusel, die de communicatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzorgt.



Bouillon en Spa Vooral in de buurt van Bouillon en Spa ondervinden groepen al enkele jaren problemen. Om hoeveel incidenten het gaat, is niet bekend, maar Scouts en Gidsen Vlaanderen start wel met het in kaart brengen van 'probleemgebieden'. Aan het einde van de zomer zou een eerste versie klaar moeten zijn. "Gelukkig is er meestal wel een goede verstandhouding met de burgemeesters en politiediensten ter plaatse. We staan in contact met hen indien er problemen zijn." (lees onder de foto verder) Ter illustratie. ©Photo News