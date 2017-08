Schoten bij caféruzie op Simonisplein in Koekelberg: geen sprake van gewonden, dader opgepakt

De Albanese twintiger K.B. was met enkele mensen verwikkeld in een caféruzie, waarbij hij een vuurwapen bovenhaalde en twee schoten loste. Het enige wat daarbij geraakt werd, was een stoel. "De schutter heeft vlak voor het café Bar Simonis schoten gelost, maar er is bij het incident niemand gewond geraakt", aldus Julie Tarser, woordvoerster van de lokale politie. "De politie heeft de man maandagavond opgepakt en meegenomen voor verhoor."



Ooggetuigen melden hoe een van de omstaanders de schutter van achteren besprong en tegen de grond duwde. Aangespoord door deze heldendaad, zouden ook andere bewoners en terrasjesgangers hebben bijgesprongen om de man in bedwang te houden. Ze hielden hem stevig vast tot de politie arriveerde en de dader arresteerde.



Nog de hele avond voerde de politie en het labo een onderzoek uit in de bar, die ontruimd werd en afgezet met politielinten.