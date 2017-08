Volgende week vrijdag is het 1 september, dan gaan de kinderen terug naar school. Opvallend: meer en meer scholen laten hun leerlingen op voorhand schoolboeken bestellen via het internet, in plaats van ze zelf te verkopen.

Dat is een pak minder werk voor de scholen. Maar voor ouders die het niet breed hebben, is het minder prettig. Als ze niet op tijd betalen, kunnen ze bij een commercieel bedrijf niet op evenveel begrip rekenen als op school.