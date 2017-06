Scheldpartijen, chantage en klappen: dagelijkse kost in de dokterspraktijk

Bijna elke dokter in ons land werd ooit het slachtoffer van agressie of geweld door patiënten. Wie geluk heeft, wordt de huid vol gescholden. Wie minder geluk heeft, deelt in de klappen, wordt gechanteerd of zelfs aangerand.

“Er was opschudding, dus ik liep uit mijn kabinet. De ene patiënt maakte zich kwaad op de andere, ik kwam ertussen. En dan boog hij zijn hoofd naar beneden, kwam mijn richting uit en maakte een snelle beweging naar boven.” Professor huisartskunde Jan De Maeseneer (UGent) vertelt bijna grinnikend over die keer dat hij een kopstoot incasseerde. En dat was niet het enige incident uit zijn 40 jaar durende carrière. “Op een huisbezoek begon het te wringen. Die man begon me onder druk te zetten, je voelde de agressie hangen.