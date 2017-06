Satanist voor rechter na vandalenstreken: "Christelijke idioten provoceerden mij"

De man verscheen in camouflage-outfit in de rechtbank, maar zonder raadsman. "Het zijn christelijke idioten die mij provoceren. Ze denken dat ze mij kapot kunnen maken. Het gaat om een conflict tussen mij als satanist en andere religies", aldus de beklaagde.



Zijn uitspraken deden de wenkbrauwen van de rechter fronsen. Die wees hem erop dat we in een vrij land leven waar iedereen mag denken wat hij wil, maar zeker geen dingen mag beschadigen.



De man verbrijzelde tussen het najaar van 2015 en begin 2016 de ruiten van kapelletjes en gooide de heiligenbeelden stuk of onthoofdde de Mariabeelden. De man voelde zich naar eigen zeggen bespioneerd en bekeken. Van 12 februari tot 23 maart 2016 werd hij gedwongen opgenomen in de psychiatrie.



Aanvankelijk had de procureur geen bezwaar als de rechter hem probatie-uitstel zou toekennen, maar na zijn uitspraken trok de aanklager zijn woorden terug. "Ik zie het nut niet om hem uitstel toe te kennen", aldus de aanklager. De Diepenbeekse OCMW-voorzitter stelde zich burgerlijke partij voor de beschadigingen aan een kapel.



Uitspraak op 16 augustus.