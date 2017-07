Samusocial-voorzitter op de rooster om privéleven journalisten te laten onderzoeken

Samusocial-voorzitter Michel Degueldre is "niet trots" op de mail die hij over journalisten en parlementslid gestuurd heeft. Dat heeft hij toegegeven in de onderzoekscommissie in het Brussels parlement. De commissieleden stellen zich vragen bij zijn uitleg.

Degueldre had zijn communicatieverantwoordelijke eind mei, toen de Samusocial-affaire op het punt stond los te barsten, per mail gevraagd om het privéleven van twee journalisten en Brussels parlementslid Alain Maron (Ecolo) grondig te onderzoeken. Hij vroeg concreet om "een diepgaand onderzoek naar het leven, de studies, gewoontes, overtuigingen, vrienden en familie van de twee journalistieke vedetten van Vif en RTBF en van de volksvertegenwoordiger van Ecolo". De mail sloot af met de zin: "De tijd van de 'aardigen' is voorbij". Degueldre spreekt voor het eerst over die mail, in de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial. Hij doet dat zonder advocaat aan zijn zijde en zonder beroep te doen op zijn zwijgrecht of portretrecht, in tegenstelling tot verschillende getuigen gisteren. "Dit voorjaar nam iemand van de pers contact met me op", vertelt Degueldre in de commissie. "Ik dacht dat het over de opvang in de afgelopen winter ging gaan, maar al snel gingen de vragen over de bestuurders en over financiële problemen daarbij." Daarna kreeg Degueldre nog andere journalisten hierover aan de lijn en merkte hij dat ook Alain Maron (Ecolo) er vragen over stelde in het parlement.

"Geënerveerd en kwaad" "Ik begreep hun demarches niet, want bij mijn weten was een bestuurder niet loontrekkend", zegt Degueldre. "Ik was geënerveerd en kwaad en heb dan op een avond die mail gestuurd naar de woordvoerder. Als ik hem daarna herlas, was ik er niet bepaald trots op."

'Met wat we nu weten, begrijp ik de demarches van die journalisten beter' Dat gebeurde volgens Degueldre in een emotionele opwelling. Hij stelt verder nog dat zijn mail bij Samusocial geen gevolgen heeft gehad. Er kwam geen reactie, zoals woordvoerder Christophe Thielens eerder ook al vertelde in de onderzoekscommissie.

"Met wat we nu weten, begrijp ik de demarches van die journalisten beter", zegt Degueldre, voorzitter van de ontslagnemende raad van bestuur Samusocial.

"Met wat we nu weten, begrijp ik de demarches van die journalisten beter", zegt Degueldre, voorzitter van de ontslagnemende raad van bestuur Samusocial.

Kritisch De parlementsleden in de onderzoekscommissie nemen niet meteen genoegen met de uitleg van Degueldre. "Welke iniatieven zijn er nog geweest om journalisten te onderzoeken of beïnvloeden?", vraagt Alain Maron (Ecolo) zich af. "Waarom hebt u Jean-Paul Philippot (hoofd van RTBF) proberen te bellen? Wat is daar gezegd?"

'U hebt toch ook advocaat Uyttendaele een brief laten sturen naar de RTBF waarin hij eist dat journalist Karim Fadoul stopt met het lastigvallen van bestuurders?' Ook Benoît Cerexhe is kritisch voor de uitleg van Degueldre. "U hebt toch ook daarvoor al advocaat Uyttendaele een brief laten sturen naar de RTBF waarin hij eist dat journalist Karim Fadoul stopt met het lastigvallen van bestuurders? Dat heeft nog gewerkt ook, want daarna is een andere journalist op het onderwerp gezet."