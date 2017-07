Samsung heeft 380 miljoen euro veil voor Brusselse Electrabel-kantoren

De verzekeraars Belfius Insurance en AG Insurance (een onderdeel van Ageas) zijn de huisbazen van Electrabel en van een aantal zusterbedrijven van Electrabel in de Franse energiereus Engie. In het 14 verdiepingen tellende Engie-gebouw van 75.000 vierkante meter aan de Simon Bolivarlaan in Brussel werken meer dan 2.000 mensen van de elektriciteitsgigant.



Verkooprecht

Bij Engie valt te horen dat de eigenaars van de gebouwen hebben laten weten dat ze aan een verkoop werken. Engie moest daarop laten weten of het zijn voorkooprecht wil uitoefenen. De energiegroep besliste dat niet te doen, omdat eigen vastgoed al lang geen prioriteit is. Het bedrijf heeft dankzij een langlopend huurcontract voldoende zekerheid dat het nog in de gebouwen kan blijven.



Belfius heeft 60 procent van de torens in handen, AG Insurance de resterende 40 procent.