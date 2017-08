Sam De Bruyn wil pleegouder worden

Pleegzorg is de nieuwe sociale partner van de Rode Duivels. Sam De Bruyn van Qmusic belde daarom vanochtend met een luisteraar over het onderwerp en verklapte terloops hij er zelf ook aan zit te denken om pleegouder te worden. "Het is niet zo'n makkelijk proces", klinkt het. "Maar ik en mijn man zijn ermee bezig en willen graag pleegouders worden."

