Rutten: "Overschot investern in onderwijs"

Open Vld doet een oproep aan haar coalitiepartners in de Vlaamse regering om te investeren in onderwijs. Dat zegt voorzitster Gwendolyn Rutten in een gesprek met VTM NIEUWS.

Rutten ziet mogelijkheden nu de Vlaamse regering overschot heeft in de begroting: "Er komt ruimte dus laten we nu investeren in de toekomst. Voor ons is het toekomstdepartement onderwijs. Kijk naar de schoolgebouwen bijvoorbeeld. Die zijn verouderd, niet energie-efficiënt. Laat ons eenmalig investeren nu het kan", roept ze op.

Een opmerkelijke oproep, want Open Vld is niet bevoegd voor Onderwijs in de Vlaamse regering, waar Hilde Crevits (CD&V) de bevoegde minister is. "Ik heb geen enkel probleem om steun te geven aan Hilde Crevits. Voor ons is dit de inzet voor de septemberverklaring, zorgen dat we investeren in de toekomst."