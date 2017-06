Rudi Vervoort ziet "convergentie" tussen PS, DéFI en Ecolo in Brussel

Vervoort vreest na de démarche van de Franstalige christendemocraten voor "verlamming" in een aantal belangrijke dossiers in het hoofdstedelijk gewest, zoals de hervorming van de kinderbijslag of van de dotatie aan de gemeenten. "Ik heb hoe langer hoe meer het gevoel dat Lutgen in zijn grote strategie geen rekening heeft gehouden met de hoofdstad", zegt de minister-president. "Brussel is eigenlijk niets meer dan de 'collateral damage' van zijn strategie".



Vervoort heeft ook kritiek op de houding van Lutgen binnen de Brusselse regering. De partijvoorzitter gedraagt zich te veel als een minister in die regering, en mengt zich volgens de minister-president vooral in mobiliteitsdossiers. Eerder noemde PS-voorzitter Paul Magnette Lutgen al de "negende minister" in de Waalse regering.



De Brusselse regering bestaat aan Franstalige kant uit PS, cdH en DéFI. Deze laatste wordt als sleutelpartij gezien voor een nieuwe regeringsformatie, maar lijkt voorlopig niet in te gaan op avances van cdH of PS. Zo bleek ook uit de reactie van voorzitter Olivier Maingain op de uitspraken van Vervoort in Le Soir. "Ik weet niet waar hij naar verwijst. We kunnen niet praten over convergenties zonder dat er eerst een diepgaande hervorming van het bestuur is gebeurd en de verantwoordelijken voor de schandalen aan de kant zijn geschoven - en die zitten in elk van de drie traditionele partijen", klonk het donderdagochtend op Bel-Rtl. In de krant SudPresse herhaalt Maingain bovendien dat hij "alle formules wil overwegen", ook een meerderheid zonder de PS.