Rook in goederentrein in Geraardsbergen, treinverkeer komt opnieuw op gang

In het station van Geraardsbergen kan het treinverkeer opnieuw opstarten, nadat deze ochtend rookontwikkeling was ontstaan in een stuurpost van een goederentrein. Dat zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Enkel in de richting van Lessen zijn de sporen nog niet vrij.

it voorzorg waren een aantal bovenleidingen buiten gebruik genomen, waardoor er eerder op de ochtend nog geen treinverkeer was. Er waren bussen tussen Zottegem en Geraardsbergen voorzien.