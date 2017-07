Rood weekend op Europese wegen, een overzicht

In Duitsland zijn er deze zomer veel wegenwerken die voor hinder zorgen op de vakantieroutes. Momenteel verlies je al twee uur op de A3 tussen Würzburg en Neurenberg.



In Zwitserland staat er traditioneel 's ochtends vroeg veel file aan de Gotthardtunnel. Om 06.30 uur moest je daar 2 uur aanschuiven. Momenteel moet je er nog anderhalf uur aanschuiven richting Italië. Bovendien moet je aan de grens met Italië nog eens 30 minuten aanschuiven.



In Frankrijk komen de files langzaam op gang. Wel verlies je al 25 minuten op de A7 Lyon - Orange. Verder is er nergens meer dan 10 minuten vertraging.



In Oostenrijk is er druk maar vlot verkeer.