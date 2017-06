Roma kraken opnieuw huizen, politie staat machteloos: "Wet laat ons niet toe op te treden"

Een tiental Romazigeuners hebben sinds gisteren twee huizen in de Proveniersterstraat in Gent gekraakt. Een van die panden wordt binnenkort gerenoveerd en was wel degelijk bewoond. Een kotstudente had een huurovereenkomst met de eigenaars van het huis. Ze was eerder deze week vertrokken en de Roma maakten van de gelegenheid gebruik om het pand, en dat van de buren, te betrekken. Ook wat verderop, in de Peperstraat, wordt een huis gekraakt.



De eigenaars verwittigden meteen de politie, maar die staat momenteel machteloos. Ze kregen de raad om een advocaat in de arm te nemen en gerechtelijke stappen te ondernemen. Het verhaal doet terugdenken aan het gekraakt herenhuis van de Holstraat in Gent. Terwijl de eigenaars in het buitenland verbleven, trok een grote familie Romazigeuners hun huis binnen. Pas op bevel van de vrederechter konden die na ruim twee weken pas het huis verlaten.