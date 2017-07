Roma hebben ook laatste gekraakte woning in Gent verlaten

Een tiental Romazigeuners hadden twee weken geleden twee aanpalende woningen in de Provenierstersstraat in Gent gekraakt. Een van die panden wordt binnenkort gerenoveerd en was wel degelijk bewoond: een kotstudente had een huurovereenkomst met de eigenaars van het huis. Ze was eerder die week vertrokken. De Roma maakten van de gelegenheid gebruik om het pand, en dat van de buren, te betrekken.



De politie werd verwittigd door de eigenaars, maar die konden geen actie ondernemen, doordat de wet op kraken nog niet is aangepast. De eigenaar kon wel een deal maken met de Roma dat ze het pand binnen twee weken zouden verlaten. Vandaag vertrokken ze uit de laatste woning.