Het regent wel, maar niet genoeg voor de boeren. Dat drijft sommigen tot wanhoop. In Roeselare heeft iemand, vermoedelijk een landbouwer, water uit zes regenputten gestolen. De dader heeft het waarschijnlijk opgepompt om zijn gewassen te besproeien. Het merkwaardige is dat dat in Roeselare gebeurt, want daar mogen boeren nog water uit het kanaal oppompen.