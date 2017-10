Rode Duivels starten vandaag voorbereiding op tweeluik tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus

Een tweeluik dat sportief gezien volledig in het teken staat van de WK-loting van 1 december in het Kremlin in Moskou. Sinds de 1-2 overwinning van begin vorige maand in Griekenland zijn de Rode Duivels immers al zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van komend jaar in Rusland. Om de potten in te delen bij de WK-loting wordt er echter gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen, de landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd en ontlopen zo in principe de sterkste tegenstanders. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.