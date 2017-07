Rijken der aarde rijden op Belgische paarden

Het zal geen klein vreugdesprongetje geweest zijn dat Venue d'Fees des Hazalles vorige week heeft gemaakt. Na acht jaar in een wei in Hoei zal de merrie nu haar dagen slijten op een prachtige ranch in Florida. Ze behoort nu tot de keurselectie van amazone Eve Jobs, dochter van wijlen Apple-baas Steve Jobs. "Ze was het paard van mijn leven. We hebben samen zoveel prijzen gewonnen. Het is met veel tranen dat ik afscheid neem", laat haar ex-baasje, de ruiter Fabienne Daigneux-Lange, weten.

Waarom ze dan toch afstand deed van haar oogappel?