Rijke ouders blijven garantie op goede punten

Een leerling van betere komaf scoort systematisch beter op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap. De 10 procent leerlingen van vijftien jaar oud met de hoogste sociaal-economische achtergrond heeft 79 procent kans om in een aso-school te zitten. Voor de 10 procent leerlingen met de zwakste achtergrond is dat maar 22 procent. Bij zittenblijven is hetzelfde mechanisme aan het werk: slechts 8 procent van de ‘rijkste’ leerlingen heeft al een jaar overgedaan. Bij de ‘armste’ leerlingen is dat 45 procent.

Daarmee is Vlaanderen qua ongelijkheid een van de slechtste leerlingen van de internationale klas. En dat mogen we niet zomaar onder de mat vegen. "Het is niet verwonderlijk dat sommige leerlingen ontmoedigd afhaken", zegt Jean Hindriks (UCL). "Ze verliezen hun geloof in het systeem omdat ze vaststellen dat achtergestelde leerlingen het slechter doen."