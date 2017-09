Reynders: "In Sudan geen verschil tussen ambtenaren en geheime diensten"

Terwijl minister Reynders vorige week in New York verbleef, ontstond in ons land deining over de missie die in ons land moet helpen Sudanezen te identificeren onder de transitmigranten in de buurt van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Daarbij wordt vooral gekeken naar het regime in Khartoem. Ook rees de vraag of de ambtenaren geen deel uitmaken van de geheime diensten.