Rescuehelikopters verhuizen mogelijk naar Oostende

"Efficiënt samenwerken"

"Eén ding is zeker: het departement Search&Rescue blijft aan zee", reageert minister Vandeput. "Maar we moeten ons afvragen: hoeveel ondersteunende diensten hebben we nog nodig? Nu doen we alles zelf in Koksijde, van de meteo tot brandweer. In dat opzicht is samenwerken efficiënter."

Er lopen al gesprekken met de luchthaven van Oostende. Insiders denken dat de partijen er zullen uitraken. Op de luchthaven is alles aanwezig: van verkeersleiding tot ondersteuning. Toch zou de voorbereiding een paar jaar vergen.

Als de onderhandelingen op niets uitdraaien, blijft de helikopterbasis in Koksijde, maar op een veel kleiner terrein. De rest is voor de gemeente.