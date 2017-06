Reizigers stilgevallen trein stappen zelf naar station

De andere reizigers zijn om 19.10 uur op een andere trein overgestapt. De defecte trein werd ter plaatse gerepareerd en kon - zonder passagiers weliswaar - rond 19.50 uur verder rijden.



Een trein die vanuit Antwerpen-Centraal op weg was naar het station van Leuven was om 17.30 uur ter hoogte van de Kesselsesteenweg in Lier stilgevallen door een technisch defect. Aan boord zaten een vierhonderdtal reizigers, die tijdelijk gestrand waren.