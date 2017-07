Regering vreest voor stroomuitval komende winter

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) bevestigt dat ze eerstdaags het steunmechanisme voor de strategische reserve, dat een elektriciteitstekort moet opvangen, bij Europa moet aanmelden. "We gaan de Europese autoriteiten een notificatie over de strategische reserve bezorgen, wat Melchior Wathelet (de vorige staatssecretaris voor Energie, red.) nooit heeft gedaan", zegt ze in De Tijd.



Illegale staatssteun

Europa wil nagaan of het steunmechanisme niet neerkomt op illegale staatssteun. Gascentrales krijgen subsidies om stand-by te blijven, zodat die centrales bij energietekorten kunnen worden aangeschakeld. Maar nu Europa een onderzoek wil starten, moet België een standstillprincipe respecteren, bevestigt Marghem. Er mogen in principe geen contracten voor een strategische reserve worden afgesloten zolang de Europese procedure loopt.



Nervositeit

Dat veroorzaakt volgens De Tijd nervositeit in de regering. De vrees bestaat voor een stroomtekort dat niet kan worden opgevangen, waardoor opnieuw afschakelplannen - waarbij verbruikers zonder stroom worden gezet - moeten worden geactiveerd.