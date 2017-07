Regering-Borsus krijgt groen licht van Waals parlement

Het nieuwe politieke project dat de liberalen en humanisten samen hebben uitgetekend, kon op weinig bijval rekenen van de socialisten. Zij noemden het politiek akkoord "gebouwd op zand", bovendien is geen enkel voorstel "becijferd, noch gebudgetteerd", zei Christophe Collignon. De fractieleider van PS ziet een "onrustwekkende bocht naar rechts" die de tewerkstelling bij de overheid in gevaar brengt en de akkoorden uit het sociaal overleg op de helling zet. De PS'er hoopt wel dat door MR aan boord te halen van de Waalse regering "Wallonië de plek krijgt in de federale politiek die het verdient".



Groenen, Ecolo en PVDA weinig enthousiast

Bij de groenen ziet men vooral oude wijn in nieuwe zakken. "Ecolo zal de motor blijven van het radicaal alternatief", zei Stéphane Hazée. Bij de PVDA vreest men dan weer dat het vooral de werknemers zullen zijn die het gelag zullen betalen. "We vrezen dat achter dit discours maatregelen schuilgaan die nog zwaarder zullen zijn voor de werknemers die hun job verliezen", zei Frédéric Gillot.



Hoognodige koerswijziging voor Wallonië

Aan MR-zijde ziet men de toekomt iets rooskleuriger in. Nieuwe fractieleider Jean-Paul Wahl ziet het alvast helemaal zitten. "We gaan slagen." Wahl wou het proces van de PS niet maken, al toonde hij zich wel streng. "Het project dat jullie 30 jaar verdedigd hebben, werkt niet. Ik hoop dat met deze koerswijziging Wallonië eindelijk vertrokken is en naar het niveau zal groeien dat al lang het zijne had moeten zijn en het nochtans nog niet is."



Dimitri Fourny van cdH trad hem hierin bij en roemde de nieuwe regering als "een koerswijziging richting de toekomst".