Ravage: dit laten mensen achter op camping Werchter

Volle conservenblikken, amper gebruikte teenslippers, een gloednieuwe tent of een dure luchtmatras? Je kan het zo gek niet bedenken of het lag vanmiddag nog op de campings van Rock Werchter. Het is al jaren zo dat festivalgangers bewust of onbewust hun spullen achterlaten na het festival. Ze hebben bijvoorbeeld geen zin om vermoeid en zwaar geladen een tocht te voet, met bus en trein naar huis te ondernemen.



"Lijkenpikkerij"

Traditioneel zien we de laatste dag van Werchter dan ook veel mensen op de campings op zoek naar waardevolle spullen. "Het is de eerste keer dat we dit doen", klinkt het bij Anita Moons. "We zijn op zoek naar wat kampeerspullen voor de kinderen. Als je goed zoekt, vind je heel wat spullen. Vandaar dat we dit jaar een dagje langer blijven en een beetje 'lijkenpikkerij' doen."



Ook Simon Donceel kwam vandaag op zoek naar spullen op de camping, maar hij is niet aan zijn proefstuk toe. "We doen dit al een tijdje, maar we wonen ook vlakbij", klinkt het. "Maar het is schrijnend om te zien hoeveel afval de mensen hier achterlaten."