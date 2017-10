Radarverklikkers onder vuur: "Exacte locatie verraden mag niet"

Het Vlaams verkeersveiligheidsinstituut Vias wil dat apps zoals Coyote en Waze stoppen met de exacte locatie van snelheidscontroles te verraden. "Laat de apps alleen nog waarschuwen voor een flitspaal in de ruime omgeving", klinkt het.

Snel remmen voor de flitspaal en erna weer optrekken. Dat moet maar eens gedaan zijn, vindt Vias. "Zo'n rijgedrag zorgt voor gevaarlijke situaties", zegt CEO Karin Genoe.

Omdat federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een totaalverbod op radarverklikkende apps juridisch onhaalbaar acht, komt Vias met een alternatief. Een minder verregaande maatregel, naar Frans voorbeeld. Daar mogen de producenten van apps zoals Coyote en Waze niet meer laten zien waar de flitscontrole precies staat.

"Zij geven enkel aan dat er in een straal van pakweg twee kilometer controle is", zegt Genoe. "Het effect daarvan is dat bestuurders in de hele zone hun snelheid aanpassen en minder bruusk remmen voor een naderende flitspaal."

Minister Bellot wil het voorstel met Vias bespreken en onderzoeken welke stappen nodig zijn om het idee te implementeren.