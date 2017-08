De organisatie van Pukkelpop zet dit weekend vijftien extra camera's in tijdens het festival. Tien op de omleidingsroutes rond het festival en vijf op de weide zelf. Ze willen zo incidenten sneller kunnen opsporen. Er geldt dit weekend voor het eerst ook een vliegverbod boven de weide. Niet alleen voor vliegtuigen maar ook voor drones. Van woensdag tot zondag is het in heel Hasselt zelfs verboden om een drone op zak te hebben.